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Москва
Ещё один айтишник нашей необъятной родины 🤓
Москва
Профиль пользователя VadGor
О себе
Ещё один айтишник нашей необъятной родины 🤓
Люблю гулять по городу (особенно по вечернему центру Москвы), по паркам. При плохой погоде частенько хожу в кино.
В последнее время очень полюбилось играть в настольные игры, поэтому буду рад найти компанию, с которой можно было бы периодически собираться поиграть.
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💬 Пообщаться онлайн🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться💃 Потанцевать
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