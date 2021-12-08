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Москва
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О себе

Ещё один айтишник нашей необъятной родины 🤓

Люблю гулять по городу (особенно по вечернему центру Москвы), по паркам. При плохой погоде частенько хожу в кино.

В последнее время очень полюбилось играть в настольные игры, поэтому буду рад найти компанию, с которой можно было бы периодически собираться поиграть.

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💬 Пообщаться онлайн🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться💃 Потанцевать
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