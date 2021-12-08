О себе

Ещё один айтишник нашей необъятной родины 🤓



Люблю гулять по городу (особенно по вечернему центру Москвы), по паркам. При плохой погоде частенько хожу в кино.



В последнее время очень полюбилось играть в настольные игры, поэтому буду рад найти компанию, с которой можно было бы периодически собираться поиграть.