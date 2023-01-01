О себе

Паспортный возраст не совпадает с внутренним лет на 10)



Люблю насыщать жизнь впечатлениями, новым опытом и радостью. Достаточно общительна и разнообразна в способах проведения времени: от веселья в баре до экскурсий по усадьбам.

Чаще всего мой досуг это выставки, прогулки по городу, уютные бары и кофейни, экскурсии, театры и кино, квизы и тп.



СЗАО, центр