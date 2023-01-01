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Москва
Профиль пользователя V_Chizh

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О себе

Паспортный возраст не совпадает с внутренним лет на 10)

Люблю насыщать жизнь впечатлениями, новым опытом и радостью. Достаточно общительна и разнообразна в способах проведения времени: от веселья в баре до экскурсий по усадьбам.
Чаще всего мой досуг это выставки, прогулки по городу, уютные бары и кофейни, экскурсии, театры и кино, квизы и тп.

СЗАО, центр

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные

Не нравится:

🏫 Учеба💨 Кальян
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