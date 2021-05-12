Очень люблю кофе, ищу новые классные кофейни, занимаюсь капоэйрой и по работе изредка катаемся на парусных яхтах. Потанцевать, покаравоковать - всегда да Работаю hr в юридической фирме, несмотря на то, как это звучит - это интересно Люблю творчество,проявляю его во всем

Профиль обновлён 23 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎭 Театр 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия

📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🎲 Настольные игры 💨 Кальян 🎮 Видеоигры

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.