Москва

Профиль пользователя V1ctoria

О себе INTJ

Говорю на 🇺🇲🇷🇺🇩🇪

Хожу на кемпинги, сплавы, путешествую, катаюсь на лыжах, коньках и велике

Вышка на прогера

Играю на гитаре, укулеле, пианино

Была в сети две недели назад

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