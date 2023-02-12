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Москва
INTJ
Москва
Профиль пользователя V1ctoria
О себе
INTJ
Говорю на 🇺🇲🇷🇺🇩🇪
Хожу на кемпинги, сплавы, путешествую, катаюсь на лыжах, коньках и велике
Вышка на прогера
Играю на гитаре, укулеле, пианино
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт
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