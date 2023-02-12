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Москва
Профиль пользователя V1ctoria

фото пользователя V1ctoria

О себе

INTJ
Говорю на 🇺🇲🇷🇺🇩🇪
Хожу на кемпинги, сплавы, путешествую, катаюсь на лыжах, коньках и велике
Вышка на прогера
Играю на гитаре, укулеле, пианино

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро✝️ Религия🍷 Алкоголь💨 Кальян🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры
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