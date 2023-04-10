Москва
Профиль пользователя Uzui10gen

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О себе

Бегаю , прыгаю , преодолеваю . Смотрю аниме и зависаю в зале 7/0

Профиль обновлён 8 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы ☣️ Токсичность 💰 Бизнес

События пользователя

Москва → активный отдых

Я хочу бутерброд

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ju92
Москва → Другое

Выпить винца в баре

маленькое фото пользователя Vivishka
Москва → Другое

Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

маленькое фото пользователя Yana13
Москва → Другое

Найти друга )

маленькое фото пользователя Snake288
Москва → Другое

Смотрит фильм

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