Москва
Профиль пользователя Ursula
О себе
Люблю читать классику и фентези, также японскую литературу, смотреть душевные фильмы. Не могу жить без природы. В меру творческий человек) Преподаю японский.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги
Не нравится:
💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Найти подруг!
Москва → Другое
Познакомиться с классными людьми :)
Москва → Другое
Прогуляться по Ботаническому саду)
Москва → Другое
После рекомендации хочу посетить J'pan, после буду рада прогуляться)
Москва → Другое
Погулять в Ботаническом саду, пообщаться, перекусить
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