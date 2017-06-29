Москва
Профиль пользователя Ursula

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О себе

Люблю читать классику и фентези, также японскую литературу, смотреть душевные фильмы. Не могу жить без природы. В меру творческий человек) Преподаю японский.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять на природе, сходить в кафе, в кино или на выставку

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Tatiana_99
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое

Найти подруг!

маленькое фото пользователя Lnigma
Москва → Другое

Познакомиться с классными людьми :)

маленькое фото пользователя Liza_B
Москва → Другое

Прогуляться по Ботаническому саду)

маленькое фото пользователя Kfimh
Москва → Другое

После рекомендации хочу посетить J'pan, после буду рада прогуляться)

маленькое фото пользователя Nekit
Москва → Другое

Погулять в Ботаническом саду, пообщаться, перекусить

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