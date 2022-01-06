Москва
Профиль пользователя Ureei

фото пользователя Ureei

О себе

Люблю прогулки, фильмы мультфильмы,

Профиль обновлён 4 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🐈 Домашние животные 📺 Политика 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка по центру

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ResQ
Подольск → Другое

поиграть в лигу (арам/тфт) и поделиться анимехами 🌚

маленькое фото пользователя alka_mscw
Москва → Другое

Погулять в Серебряном бору

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