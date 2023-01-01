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Москва
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О себе

Новый вайб🇲🇽

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

📺 Политика💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Добрый вечер, можно прогуляться,пообщаться…Вай нот? 🇲🇽

маленькое фото пользователя Eldurano
маленькое фото пользователя Juliette21
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 502 участника

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулось 111 участников

маленькое фото пользователя Misha_philosoph

Москва → собрать компанию

Найти игроков для ролевых игр

Откликнулось 60 участников

маленькое фото пользователя Dmitry2097

Москва → прогуляться, перекусить

Мне интересны новые люди, обсудим всё или ничего

Откликнулось 45 участников

маленькое фото пользователя Mko05

Москва → прогуляться, перекусить

Go гулять ☀️🌤️☘️🌿🍃🌯☕️🍰 чай, кофе😌…

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Evgenius

Москва → прогуляться, перекусить

Забежать в антикафе и поиграть в игры на нескольких человек на приставке

Откликнулось 5 участников

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