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Москва
Профиль пользователя Unknown0251

фото пользователя Unknown0251

О себе

Обычный парень с чувством юмора, люблю пешие прогулки, антикафе, настолки. Ищу компанию/беседу для общения, выбраться куда нибудь.
Одинокий, поэтому рассматриваю возможность отношений, ну а там как получится.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать💨 Кальян

События пользователя

Москва → пообщаться

Пообщаться онлайн на любые темы, юмор маст хэв, токсичности нет

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулось 87 участников

маленькое фото пользователя katyakaterina

Москва → пообщаться

встретить человека с похожими интересами, а там видно будет 🙌🏻

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Katya22

Москва → собрать компанию

Беседка-чатик со сходками и двежем

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Janebely

Москва → прогуляться, перекусить

Взять кофе и гулять, болтая обо всем на свете🤭

Откликнулось 18 участников

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