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Москва
Обычный парень с чувством юмора, люблю пешие прогулки, антикафе, настолки. Ищу компанию/беседу для общения, выбраться куда нибудь.
Москва
Профиль пользователя Unknown0251
О себе
Обычный парень с чувством юмора, люблю пешие прогулки, антикафе, настолки. Ищу компанию/беседу для общения, выбраться куда нибудь.
Одинокий, поэтому рассматриваю возможность отношений, ну а там как получится.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
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