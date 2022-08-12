Москва
Профиль пользователя unknown

фото пользователя unknown

Профиль обновлён 20 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Natali_13
Москва → Другое

Найти друзей, для совместных мероприятий.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.