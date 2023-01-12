Очень люблю котиков, долго спать и пить лаймонфреш. Смотрю фильмы/аниме, единственный не любимый жанр - ужасы. В игры компутерные захожу редко т.к. лень очень, а вообще люблю шутеры. Также недавно увлекся граф. дизайном. Немного поигрываю в волейбол

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎮 Видеоигры 🖼 Выставка / музей

📺 Политика 💨 Кальян ✝️ Религия 🍷 Алкоголь

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