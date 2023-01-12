Люблю альтернативную музыку,прогулки и просмотр сериалов и кино

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Предложить поиграть в сигейм или джекбокс

👋🏼Что на счёт прогулок, настолок, шпиона или может пинг-понг? 🏓

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