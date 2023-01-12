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Москва
Профиль пользователя un_incubo_31

фото пользователя un_incubo_31

О себе

Люблю альтернативную музыку,прогулки и просмотр сериалов и кино

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

Не нравится:

✝️ Религия💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения📺 Политика🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → другое

Предложить поиграть в сигейм или джекбокс

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AndreyDmh

Москва → прогуляться, перекусить

👋🏼Что на счёт прогулок, настолок, шпиона или может пинг-понг? 🏓

Откликнулись 2 участника

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