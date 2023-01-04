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Москва
Профиль пользователя Umid_iranian

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фото #2 пользователя Umid_iranian

О себе

Хочу найти новую друзей

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Го тусить мне скучно

Участие в других событиях

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Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
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Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
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Нужен человек который так же как и я люблю голосовые в телеграмм
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В поиске новых друзей
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Просто общение с приятными людьми
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