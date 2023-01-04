Работаю проджектом, но не в IT🌚 Люблю баскетбол, коллекционирую комиксы, увлекаюсь культурой Азии, кинематографом, читаю разные книги разных жанров (в сердечке Нил Гейман), а ещё обожаю начинать языки и не доучивать их…… Шучу глупые шутки (тавтологию тоже люблю, как видно) Сейчас пробую разные активности: от стрельбы из лука до игры го Люблю ходить хахаха

Профиль обновлён 20 июня 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 📚 Книги

🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

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