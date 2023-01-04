Москва
Профиль пользователя ulyawade

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О себе

Работаю проджектом, но не в IT🌚

Люблю баскетбол, коллекционирую комиксы, увлекаюсь культурой Азии, кинематографом, читаю разные книги разных жанров (в сердечке Нил Гейман), а ещё обожаю начинать языки и не доучивать их……

Шучу глупые шутки (тавтологию тоже люблю, как видно)

Сейчас пробую разные активности: от стрельбы из лука до игры го

Люблю ходить хахаха

Профиль обновлён 20 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 📚 Книги

Не нравится:

🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

Участие в других событиях

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Найти подругу

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Женское комьюнити

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Хочу новые знакомства, много общаться (желательно в телеграмм)

маленькое фото пользователя Nutaamv
Москва → Другое

Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

маленькое фото пользователя goshanto
Москва → Другое

Прогуляться по Москве в хорошей компании

маленькое фото пользователя Ol4ck
Москва → Другое

В Крылатском

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