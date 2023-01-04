Люблю гулять в новых местах: в мск или в путешествиях выходного дня. Катаюсь на своём мини-велике(а-ля Стрида). Составлю компанию в настолки. Из книг люблю фантастику: Стругацкие, Лем, Азимов. Музыка: от Феофана до Нэнси Синатра, но больше поп, диско, ретро 70х и 80х

Профиль обновлён 8 июня 2023 г.

🏢 Работа 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба ☣️ Токсичность

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