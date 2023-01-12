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Москва
Профиль пользователя Ulyana99

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О себе

Всем привет, меня зовут Ульяна, мне 24 года
Я в поисках друзей, пол роли не играет, главное находить общие темы для разговора и проводить свободное время вместе, посещая разные интересные места Москвы, пишите всем рада)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Меня зовут Ульяна, мне 24 года

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 377 участников

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