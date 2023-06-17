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Москва
Москва
Профиль пользователя Ulyana97
О себе
Катаюсь на велосипеде и скейтборде.Люблю прогулки на свежем воздухе.
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
Участие в других событиях
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