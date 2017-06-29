Я интересуюсь современным искусством, люблю стрит арт и обожаю фотографировать. Фотографирую природу, архитектуру, надписи по городу с интересным посылом. Я меломан и всегда в поиске новой музыки.Люблю гулять, узнавать новые места, танцы под открытым небом и кальян.

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 📺 Политика ✝️ Религия 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🍷 Алкоголь 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия

🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎮 Видеоигры

Москва → Другое В бар: двойная жизнь Вероники - танцы под открытым небом (м. Лубянка)

Москва → Другое Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

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