Москва
Профиль пользователя Ulitka_na_sklone
О себе
Я интересуюсь современным искусством, люблю стрит арт и обожаю фотографировать. Фотографирую природу, архитектуру, надписи по городу с интересным посылом. Я меломан и всегда в поиске новой музыки.Люблю гулять, узнавать новые места, танцы под открытым небом и кальян.
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
Найти подруг!
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать
Хочу найти хорошую подругу в Москве)
В бар: двойная жизнь Вероники - танцы под открытым небом (м. Лубянка)
хватит сидеть дома! пойдём гулять)
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