Москва

Профиль пользователя Ulakrasotula

О себе Очень активный человек.

Люблю гулять , общаться , заниматься спортом, инвестиции , хочу найти подругу для общения .

Люблю открытых и добрых людей .

Клубы , ночные мероприятия не интересуют .

Была в сети на прошлой неделе

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