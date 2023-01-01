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Москва
Профиль пользователя Ulakrasotula

фото пользователя Ulakrasotula

О себе

Очень активный человек.
Люблю гулять , общаться , заниматься спортом, инвестиции , хочу найти подругу для общения .
Люблю открытых и добрых людей .
Клубы , ночные мероприятия не интересуют .

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти душевного человечка 🌷

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 259 участников

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Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

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Москва → прогуляться, перекусить

Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия

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Чат для девушек 30+💅🌺🍹ЮАО! общаемся, встречаемся, гуляем, пьем вино

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Ищу подругу для душевного общения в идеале на долго 26+

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Найти подруг, чтобы вместе ходить в театр, на выставки и просто погулять

Откликнулось 9 участников

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