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Москва
Очень активный человек.
Москва
Профиль пользователя Ulakrasotula
О себе
Очень активный человек.
Люблю гулять , общаться , заниматься спортом, инвестиции , хочу найти подругу для общения .
Люблю открытых и добрых людей .
Клубы , ночные мероприятия не интересуют .
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан
События пользователя
Участие в других событиях
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