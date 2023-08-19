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Москва
Профиль пользователя Ul_rr

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О себе

Мне 24 года, люблю джазовую музыку, кошек, выставки, прогулки в парках и на красивых улицах. Полгода как живу в Москве, много работаю, но ужасно не хватает общения. Хочется найти подругу, с которой можно будет как и поболтать онлайн, так и встретиться на выходных -- прогуляться куда-нибудь.

Профиль обновлён 2 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Найти подругу для общения, прогулок, походов на мероприятия и т д

Участие в других событиях

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Москва → Другое
Найти людей, с которыми можно погулять и весело провести время с:
маленькое фото пользователя Samiraa
Москва → Другое
Не против сходить погулять куда нибудь.
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