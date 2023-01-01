⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Udjidnjd

фото пользователя Udjidnjd

О себе

Хочу корня подругу

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги🪐 Астрология / таро🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян💃 Потанцевать💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

📺 Политика🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре📸 Пофоткаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Viki_nowo

Москва → собрать компанию

Встреча-нетворкинг для ДРУЖЕСКИХ/ПОЛЕЗНЫХ знакомств 🤝 с Психологическими играми😊

Откликнулось 40 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Nikolay
маленькое фото пользователя livi
маленькое фото пользователя Vi33
маленькое фото пользователя Vuvu
маленькое фото пользователя Sovushka
маленькое фото пользователя Flint
маленькое фото пользователя Nadejda
маленькое фото пользователя Alinamrk
маленькое фото пользователя Tanushka_kotik
маленькое фото пользователя Stark
маленькое фото пользователя Kris.Novash
маленькое фото пользователя Alex_hase
маленькое фото пользователя Dari.Svet
маленькое фото пользователя Misha_philosoph
маленькое фото пользователя Nastyakotya
маленькое фото пользователя Lolina
маленькое фото пользователя guseynov
маленькое фото пользователя Helga07303
маленькое фото пользователя Daria77
маленькое фото пользователя Marat
маленькое фото пользователя Vicci
маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha
маленькое фото пользователя MyWay
маленькое фото пользователя Solnechnaya
маленькое фото пользователя borodin21171
маленькое фото пользователя Mary14
маленькое фото пользователя Anastasia02
маленькое фото пользователя ilyapsarev

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам