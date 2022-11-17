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Москва
Профиль пользователя tyomasssb

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О себе

не знаю что писать ахах

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 📚 Книги

События пользователя

Москва → пообщаться
ищу дрyга или подругу в инете

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя 11XtaZ11
Москва → Другое
Найти друзей для общения
Москва → Другое
Подружиться, все подробности в анкете
маленькое фото пользователя dashnya
Москва → Другое
Поиграем в jackbox?
маленькое фото пользователя Antonymus96
Раменское → Другое
Пообщаться,наладить хороший контакт)
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