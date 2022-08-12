Была в сети на этой неделе

Найти друзей /Погулять на этих выходных , поболтать

Выпить вечером в пабе после работы

Я бы хотела пообщаться на разные, интересные темы :3

Погулять в выходные, сходить в ресторан, пофоткаться 💁🏼‍♀️

ищу подружку для прогулки куда нибудь:)

Ищу подружку , с которой можно погулять , пообщаться

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