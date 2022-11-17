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Москва
Профиль пользователя twoyorina

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О себе

люблю постироничные мэмы (очень), гулять, природу! также хожу в спортзал и увлекаюсь шизотерикой 😘

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 💩 Шутки про говно 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия 🇬🇧 Изучение нового 🪩 Ночной клуб 🎮 Видеоигры

Не нравится:

📺 Политика 🏫 Учеба ☣️ Токсичность 💨 Кальян
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