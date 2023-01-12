В СПБ не так давно, поэтому хочется завести знакомства и вместе исследовать город и все новое. Уже много лет работаю в консалтинге. Увлекаюсь йогой, люблю читать, смотреть фильмы/сериалы, нравятся пешие прогулки и разные вылазки для культурного и интеллектуального просвещения. Или просто бранч и кофе ;)

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🇬🇧 Изучение нового 🎭 Театр

Санкт-Петербург → Другое «Птичка нашептала» Сегодня ночью куча тусовок в городе, ищу компанию)

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