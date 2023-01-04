Москва
Профиль пользователя TWIX

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О себе

Я занимаюсь спортом, слушаю разные виды музыки. Очень хочу найти друзей. Надеюсь мы с тобой подружимся!🤪😎🥸

Профиль обновлён 11 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🏫 Учеба 🏢 Работа ✝️ Религия ☣️ Токсичность

Участие в других событиях

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Пенза → Другое

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