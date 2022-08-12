Москва

Профиль пользователя Tvoya_Nataly

О себе Люблю большой теннис 🎾, зал, машины(водить, смотреть/читать интересное), свою работу, книги, путешествия и дорожные приключения, кофе, своих классных друзей, посиделки с душевными разговорами, делиться впечатлениями, обнимашки;)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Москва