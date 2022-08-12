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Москва
Москва
Профиль пользователя Tvoya_Nataly
О себе
Люблю большой теннис 🎾, зал, машины(водить, смотреть/читать интересное), свою работу, книги, путешествия и дорожные приключения, кофе, своих классных друзей, посиделки с душевными разговорами, делиться впечатлениями, обнимашки;)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино
Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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