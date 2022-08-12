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Москва
Профиль пользователя Tvoya_Nataly

фото пользователя Tvoya_Nataly

О себе

Люблю большой теннис 🎾, зал, машины(водить, смотреть/читать интересное), свою работу, книги, путешествия и дорожные приключения, кофе, своих классных друзей, посиделки с душевными разговорами, делиться впечатлениями, обнимашки;)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Поужинать и пообщаться

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 220 участников

маленькое фото пользователя guseynov

Москва → другое

Ищу модель для массажа

Откликнулось 19 участников

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Москва → сходить на мероприятие

Сходить на какой-нибудь концерт 🤘

Откликнулось 11 участников

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