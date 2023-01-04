Москва
Профиль пользователя Tvoya_Mama

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О себе

Очень хочеться найти классненький подружечек, что бы играть с ними по дискордику, рассказывать истории и тусть в кафешечке. Помни ты самый милый котик 🥰. Women is a god💖💖

Профиль обновлён 22 декабря 2022 г.

События пользователя

Москва → другое

Ты такой котик мяу мяу💖

Москва → другое

Ты такой котик мяу мяу💞

Участие в других событиях

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ну ка в тг кто хочет пообщаться

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Найти свою создать группу по гитаре))

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