Москва
Профиль пользователя Tvorcov

фото пользователя Tvorcov
фото #2 пользователя Tvorcov

Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📺 Политика 🪐 Астрология / таро 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

☣️ Токсичность 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу по интересам

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя yanchos
Москва → Другое

ищу подружку/друга✨

маленькое фото пользователя PsiHeya
Москва → Другое

Хочу путешествия в Мир лёгкости, умиротворения и счастья 😏

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.