Москва
Профиль пользователя Tvinsis

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О себе

Общаюсь на любую тематику

Профиль обновлён 29 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 💬 Пообщаться онлайн 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры

События пользователя

Москва → пообщаться

Собрать компанию на шашлыки на выходные

Москва → путешествия

Ищу единомышленников съездить в заброшеную больницу в Хотьково

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alexia
Саратов → Другое

Деградация (игры, аниме, дизайн, 3д, музыка, сериалы, инвестиции)

маленькое фото пользователя pretendme
Москва → Другое

Какую породу кошки посоветуете завести?

маленькое фото пользователя Unicorn_t
Москва → Другое

Делал/а ли ты что-то странное, необычное, веселое и не очень на спор?

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.