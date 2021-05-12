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Москва
Профиль пользователя tutt037

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фото #2 пользователя tutt037

О себе

Люблю поп музыку, увлекаюсь китайским. Если вы занимаетесь творчеством, буду заинтересована послушать.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Шутки про говно 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🧠 Психология / саморазвитие 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
По кофейку

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Natalia_Sid
Москва → Другое
Хочу сходить с кем то погулять на этих или следующих выходных
маленькое фото пользователя Alex11
Москва → Другое
Перекусить шаурму в центре
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