Москва
Профиль пользователя Tush

фото пользователя Tush
фото #2 пользователя Tush

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🍿 Сходить в кино 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, сходить на выставку/в музей.

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на фестиваль латиноамериканской культуры :)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alex_hase
Москва → Другое

Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Движение&цели🎈начала носить брекеты, нашла новых подруг, путешествий!🐋

маленькое фото пользователя Aloha_anoha
Москва → Другое

Сходить на фестиваль стран Латинской Америки 💃🏻

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