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Москва
Профиль пользователя Turist

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О себе

Привет, меня зовут Павел. Недавно переехал в Москву из Тюмени. Общения после переезда не хватает, одному скучно проводить вечера, а тем более куда либо путешествовать. Сейчас потихоньку осваиваю города подмосковья. Работаю в ИТ - руководителем проектов, люблю путешествовать, пока в копилке 30 стран и 250 городов. Ценю хороший юмор и оптимизм. Увлекаюсь моделизмом, как пластик так и судомоделизм (дерево).

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🍷 Алкоголь 💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Прогуляться по паркам Москвы
Москва → путешествия
Тур.прездка в Подмосковье

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AlinaGr99
Москва → Другое
Мини-поездка в Тверь на выходные ✌️
маленькое фото пользователя Katrin_esk
Москва → Другое
Прогуляться по вечерней Москве, попить кофе/вина. 40+))
маленькое фото пользователя Loonariss
Москва → Другое
Ищу новые знакомства, круг общения, путешествия.
маленькое фото пользователя Oxana_R
Москва → Другое
Съездить на фестиваль крафтового пива
маленькое фото пользователя YaLena
Москва → Другое
Хотим гулять и веселиться)
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