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Москва
Помимо яркой, насыщенной жизнью и беспрерывным образованием:
Москва
Профиль пользователя turbo_creator
О себе
Помимо яркой, насыщенной жизнью и беспрерывным образованием:
• обожаю посещать и организовывать нетворки
• продюсировать продукты, проекты
• создавать контент и делиться им
• вечеринки, диджеинг, концерты
• подружки, эзотерика, психология
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения✝️ Религия🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🚴♀️ Спорт, бег, йога💨 Кальян📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🖼 Выставка / музей🚶♀️ Прогуляться💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре
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