Москва

Профиль пользователя turbo_creator

О себе Помимо яркой, насыщенной жизнью и беспрерывным образованием:

• обожаю посещать и организовывать нетворки

• продюсировать продукты, проекты

• создавать контент и делиться им

• вечеринки, диджеинг, концерты

• подружки, эзотерика, психология

Была в сети две недели назад

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