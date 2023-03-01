Москва
Профиль пользователя Turatt.98

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О себе

Люблю слушать классическую музыку, читать книги , также свободное время хожу в зал

Профиль обновлён 30 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Гоу погулять

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя moamratsec
Санкт-Петербург → Другое

Хочу сходить в клуб и напиться, составьте компанию)

маленькое фото пользователя Dmitry1
Москва → Другое

Дружба, прогулки и общение)

маленькое фото пользователя NikW
Нижний Новгород → Другое

Хочу с кем нибудь поболтать или познакомиться

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