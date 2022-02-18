⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Tuck

фото пользователя Tuck

О себе

Работаю в IT, люблю практическую психологию. Люблю чесать мозги о сложные темы) но и в целом люблю повеселиться, насколько умею😅

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🇬🇧 Изучение нового 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🚶‍♀️ Прогуляться 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🪩 Ночной клуб 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Погулять по лыжной трассе в г. Троицк

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое
Кого добавить в уютную и адекватную беседу
маленькое фото пользователя Konserva91
Санкт-Петербург → Другое
Может искренне улыбнёмся друг другу?:)
маленькое фото пользователя Alexander_R
Москва → Другое
Что для вас значит быть Другом?
маленькое фото пользователя Myay
Новосибирск → Другое
Что для тебя красота?
маленькое фото пользователя CaptainXenia
Москва → Другое
Друзей для встреч по выходным
маленькое фото пользователя Den_D
Москва → Другое
Прогуляться в центре
маленькое фото пользователя SliceUniverse
Москва → Другое
Psycho party (тусовка психологов)
маленькое фото пользователя SadNik
Москва → Другое
Ищу приятных собеседников
маленькое фото пользователя Valushka
Москва → Другое
Нужен друг моего поля ягода,пол не важен! Найдись!
маленькое фото пользователя Ognennaya_Belka
Москва → Другое
Поговорить о том, что хочется, что не хочется. В поисках себя ...
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.