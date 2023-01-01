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Москва
Профиль пользователя Ttriggandd

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О себе

Чаще всего играю в Доту и геншин
По музыке я больше меломан
Из спорта занимался мма, самбо и спортзал

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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Не нравится:

✝️ Религия💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🏢 Работа🏫 Учеба🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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