Москва
Профиль пользователя TToceTuTeJIb

фото пользователя TToceTuTeJIb

О себе

Саморазвитие через общение.
Хочу узнать много интересного из разговоров с Вами

Профиль обновлён 16 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес 📺 Политика

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → пообщаться

Саморазвитие

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ariabuz
Москва → Другое

Найти родную душу для общения, поддержки

маленькое фото пользователя Tata007
Москва → Другое

Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

маленькое фото пользователя Timoscherlock
Москва → Другое

Ребята, помогите стартапу, поучаствуйте в тестах☀️

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