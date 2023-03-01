В общем очень разносторонняя личность, люблю узнавать много нового особенно из науки и техники, ну и конечно же куда без мемов и комиксов)) ведь я застал рассвет этого добра и теперь один из тех взрослых серьезных дяденек который шарит за бетмена и сколько у него было робинов)) Но всё таки я взрослый человек и образование с работой у меня тоже взрослое- строительный инженер, так что поговорить на интересные факты, случаи да и вообще о устройстве жизни. Разбираюсь чуть в алкоголе, машинах( а точнее истории машин, спасибо Асафьева), музыке так как раньше играл на гитаре и учился на фортепьяно, зимой увлекаюсь хоккеем а летом кемпингом с палатками.

Профиль обновлён 3 июня 2023 г.

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