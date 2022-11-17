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Москва
Профиль пользователя Trustnoone

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О себе

Мне 30, я фрилансер (геймдев) и у меня вообще нет здесь подруг ибо я понаехавшая. Очень хочу найти приятную нетоксичную компанию.
Люблю поиграть в настолки, особенно в кооперативки, иногда выбирают в клуб настольных игр или на игровой Кэмп.
Кошек люблю до одури, у меня аж две. Собак тоже люблю, но только чужих))
Читать люблю, в основном фантастику: Стивен Кинг, Лавкрафт, Джо Хилл.
Очень люблю гулять, просто ходить по парку, изучать тц безо всякой цели, просто слоняться и все разглядывать.
Раньше ходила на концерты: SOAD, The Offspring, Evanescence, Dead by April, нооооо... Больше не хожу, увы. Хотя музыку все ще слушаю.
Потрепаться люблю, конечно, что-то обсудить, только не спорить))

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь
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