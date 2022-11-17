О себе

Мне 30, я фрилансер (геймдев) и у меня вообще нет здесь подруг ибо я понаехавшая. Очень хочу найти приятную нетоксичную компанию.

Люблю поиграть в настолки, особенно в кооперативки, иногда выбирают в клуб настольных игр или на игровой Кэмп.

Кошек люблю до одури, у меня аж две. Собак тоже люблю, но только чужих))

Читать люблю, в основном фантастику: Стивен Кинг, Лавкрафт, Джо Хилл.

Очень люблю гулять, просто ходить по парку, изучать тц безо всякой цели, просто слоняться и все разглядывать.

Раньше ходила на концерты: SOAD, The Offspring, Evanescence, Dead by April, нооооо... Больше не хожу, увы. Хотя музыку все ще слушаю.

Потрепаться люблю, конечно, что-то обсудить, только не спорить))