Москва
Профиль пользователя Trustnoone
О себе
Мне 30, я фрилансер (геймдев) и у меня вообще нет здесь подруг ибо я понаехавшая. Очень хочу найти приятную нетоксичную компанию.
Люблю поиграть в настолки, особенно в кооперативки, иногда выбирают в клуб настольных игр или на игровой Кэмп.
Кошек люблю до одури, у меня аж две. Собак тоже люблю, но только чужих))
Читать люблю, в основном фантастику: Стивен Кинг, Лавкрафт, Джо Хилл.
Очень люблю гулять, просто ходить по парку, изучать тц безо всякой цели, просто слоняться и все разглядывать.
Раньше ходила на концерты: SOAD, The Offspring, Evanescence, Dead by April, нооооо... Больше не хожу, увы. Хотя музыку все ще слушаю.
Потрепаться люблю, конечно, что-то обсудить, только не спорить))
Была в сети на этой неделе
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