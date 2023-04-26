Вайле
Профиль пользователя True
О себе
Люблю путешествовать и совмещать это с работой.
Обожаю Барселону, Андалусию и Миранду де Ебро.
Любимый город во Франции Blois.
Работаю в Дании, живу в Латвии.
Профиль обновлён 10 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги
Не нравится:
📺 Политика 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес 💕 Обсудить отношения
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Пообщаться на любые темы
Москва → Другое
У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых друзей
Москва → Другое
Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.
Калининград → Другое
Гоу со мной худеть с пользой для здоровья под рук-вом нутрициолога?
Москва → Другое
Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends
Санкт-Петербург → Другое
Хочу найти друзей - единомышленников! Лампового общения.
Кингисепп → Другое
Початиться, мб подружиться
Санкт-Петербург → Другое
Просто, онлайно. Остальное по факту
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