Вайле
Профиль пользователя True

фото пользователя True

О себе

Люблю путешествовать и совмещать это с работой.
Обожаю Барселону, Андалусию и Миранду де Ебро.
Любимый город во Франции Blois.
Работаю в Дании, живу в Латвии.

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Москва → пообщаться

Кто не спит в час утренний ?)

Рига → пообщаться

Доброе утро для тех у кого утро.

Рига → пообщаться

Поболтать по поводу книжных новинок. А можно и про всё что угодно )

Рига → прогуляться, перекусить

Перекусить или плотно поесть.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Etriana
Москва → Другое

Пообщаться на любые темы

маленькое фото пользователя mr_evilhat
Москва → Другое

У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

маленькое фото пользователя businka_ti
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых друзей

маленькое фото пользователя Lana_Arbis
Москва → Другое

Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

маленькое фото пользователя kfartik
Калининград → Другое

Гоу со мной худеть с пользой для здоровья под рук-вом нутрициолога?

маленькое фото пользователя Narahold
Москва → Другое

Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

маленькое фото пользователя Synth_Iris
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти друзей - единомышленников! Лампового общения.

маленькое фото пользователя Illata
Кингисепп → Другое

Початиться, мб подружиться

маленькое фото пользователя DennyKID
Санкт-Петербург → Другое

Просто, онлайно. Остальное по факту

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Ищешь друзей и компанию в городе Вайле?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Вайле.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.