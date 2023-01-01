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Москва
Профиль пользователя Treevkin

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Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие

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✝️ Религия💩 Шутки про говно💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Парк Сокольники

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

Откликнулись 82 участника

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Веселые безалкогольные вечеринки со знакомствами💃🕺

Откликнулось 47 участников

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