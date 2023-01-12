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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Toxic

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О себе

Работаю маркетологом. Читаю книги, комиксы. Потребляю контент практически в любом виде)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу создать компанию

Откликнулось 111 участников

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