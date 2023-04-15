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Москва
Профиль пользователя Tovarishsveta

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О себе

Мне 22 года и я заканчиваю НГУ. Из-за учёбы и совмещения учёбы с работой я последнее время особо никуда не ходила и ни с кем не знакомилась. И вот сейчас очень захотелось общения, новых знакомств, разнообразия в жизни.

Последние дни я провожу одна: хожу в кинотеатр (очень люблю это место), гуляю, читаю, смотрю видео на ютубе. Естественно, в дополнение к этому работаю в кофейне и готовлюсь к выпуску. Но очень бы хотелось с кем-то общаться и куда-то ходить. Я люблю все: театры, клубы, пляжи, парки, библиотеки, концерты, красивые кофейни, музеи и выставки. Но как-то надоело ходить везде в одиночестве. Очень хочется с кем-то.

Я увлекаюсь искусством, просмотром фильмов и полнометражных аниме, фотографией, художественной литературой, психологией, спортом, модой. Люблю тупые мемы и почти всегда хожу в наушниках.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Хочу разнообразить свою жизнь

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Участие в других событиях

маленькое фото пользователя lerich

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤

Откликнулись 42 участника

маленькое фото пользователя Nastya5

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя dima10

Москва → пообщаться

Хола, амигос, комо эстас?)

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Ksyuyha

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу подруг ;)

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя tlkosha

Новосибирск → собрать компанию

Го играть в мафию или в настолки?

Откликнулось 18 участников

анонимный пользователь

Севастополь → пообщаться

Хочу найти друзей, пообщаться онлайн, выйти на прогулку.

Откликнулось 9 участников

анонимный пользователь

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Погулять, сходить куда нибудь

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя vereshit

Новосибирск → пообщаться

Буду рада найти друзей и ходить вместе по концертам, гулять и болтать)

Откликнулось 7 участников

анонимный пользователь

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Прогулка, посетить интересные места

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя imm0rtal

Новосибирск → прогуляться, перекусить

ищу лучшую подругу. обо мне в описании :)

Откликнулся 1 участник

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