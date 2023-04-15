О себе

Мне 22 года и я заканчиваю НГУ. Из-за учёбы и совмещения учёбы с работой я последнее время особо никуда не ходила и ни с кем не знакомилась. И вот сейчас очень захотелось общения, новых знакомств, разнообразия в жизни.



Последние дни я провожу одна: хожу в кинотеатр (очень люблю это место), гуляю, читаю, смотрю видео на ютубе. Естественно, в дополнение к этому работаю в кофейне и готовлюсь к выпуску. Но очень бы хотелось с кем-то общаться и куда-то ходить. Я люблю все: театры, клубы, пляжи, парки, библиотеки, концерты, красивые кофейни, музеи и выставки. Но как-то надоело ходить везде в одиночестве. Очень хочется с кем-то.



Я увлекаюсь искусством, просмотром фильмов и полнометражных аниме, фотографией, художественной литературой, психологией, спортом, модой. Люблю тупые мемы и почти всегда хожу в наушниках.