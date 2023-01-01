О себе

Привет! Ищу хорошую компания в лице одного или нескольких человек для общения, прогулок, посиделок и всего такого, чем занимаются люди вне дома:) Пол и количество не важны. Можем обсуждать что угодно, кроме всяких зумерских штук, от которых тётя 32 лет очень далека ))