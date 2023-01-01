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Москва
Профиль пользователя Totosha

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О себе

Привет! Ищу хорошую компания в лице одного или нескольких человек для общения, прогулок, посиделок и всего такого, чем занимаются люди вне дома:) Пол и количество не важны. Можем обсуждать что угодно, кроме всяких зумерских штук, от которых тётя 32 лет очень далека ))

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика✝️ Религия🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🍷 Выпить в баре

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ruthenorum

Москва → сходить на мероприятие

Концерт группы Диктофон

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Alexa

Москва → прогуляться, перекусить

Хочется погулять, сходить в кино или на выставку, попить вкусный кофе/чай)

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя vikavika_a

Москва → прогуляться, перекусить

Пойдём пить вкусный кофе с круассаном?

Откликнулось 5 участников

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