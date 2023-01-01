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Москва
Профиль пользователя torya

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Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → собрать компанию

Неспортивная мафия

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Откликнулись 2 участника
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