Москва
Профиль пользователя Tory

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О себе

Люблю собак, научпоп и аниме
можем погадать на таро или обсудить дробышевского, посетить в музей или наклюкаться в баре, сходить на арт-вечеринку или на славянский праздник в лесу, прыгать через костёр
разносторонняя личность, могу стесняться, но не долго

Профиль обновлён 17 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

пикник в серебряном бору

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastysha640
Москва → Другое

Просто грустно

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое

Обсудить ваши идеи для развития приложения

маленькое фото пользователя Rafy
Москва → Другое

Позагорать на пляже Серебряного бора

маленькое фото пользователя Genrietta
Москва → Другое

Ищу друзей

Москва → Другое

пойти на пляж на Борисовские пруды

маленькое фото пользователя kerakesha
Москва → Другое

Предлагаю пойти в парк на пикник 🧺

маленькое фото пользователя Alina1102
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Victoria
Москва → Другое

Пообщаться и погулять

маленькое фото пользователя anastasia228
Москва → Другое

Я хочу бухать

маленькое фото пользователя Artemiy
Москва → Другое

Церковное богослужение

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