Москва
Профиль пользователя Tory
О себе
Люблю собак, научпоп и аниме
можем погадать на таро или обсудить дробышевского, посетить в музей или наклюкаться в баре, сходить на арт-вечеринку или на славянский праздник в лесу, прыгать через костёр
разносторонняя личность, могу стесняться, но не долго
Профиль обновлён 17 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Просто грустно
Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень
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