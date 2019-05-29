Люблю собак, научпоп и аниме можем погадать на таро или обсудить дробышевского, посетить в музей или наклюкаться в баре, сходить на арт-вечеринку или на славянский праздник в лесу, прыгать через костёр разносторонняя личность, могу стесняться, но не долго

Профиль обновлён 17 мая 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро

☣️ Токсичность

Москва → Другое Предлагаю пойти в парк на пикник 🧺

Москва → Другое пойти на пляж на Борисовские пруды

Москва → Другое Обсудить ваши идеи для развития приложения

Москва → Другое Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.