Москва
Профиль пользователя Toria

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О себе

Виктория, учусь на юридическом)
Занимаюсь музыкой, психологией, спортом. Буду рада найти здесь своего человечка☺️💜

Профиль обновлён 9 июля 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу🙃

Участие в других событиях

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Найти подруг🌹и друзей⭐️

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прогуляться по Москве и отлично провести время

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Общение дружба

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Ищу подруг🥰

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Хочу пообщаться , найти подругу

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Я ищу человечков для прогулок, общения и разговоров по душам ))

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Собираемся компанией в заведении

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Посидеть вместе дома.

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В Крылатском

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.