Москва
Профиль пользователя Toria
О себе
Виктория, учусь на юридическом)
Занимаюсь музыкой, психологией, спортом. Буду рада найти здесь своего человечка☺️💜
Профиль обновлён 9 июля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Найти подружек
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Хочу найти подругу
Москва → Другое
Найти подруг🌹и друзей⭐️
Москва → Другое
прогуляться по Москве и отлично провести время
Москва → Другое
Ищу подруг🧘🏻♀️
Москва → Другое
Общение дружба
Москва → Другое
Ищу подруг🥰
Москва → Другое
Хочу пообщаться , найти подругу
Москва → Другое
Я ищу человечков для прогулок, общения и разговоров по душам ))
Москва → Другое
Рисёрч-прогулка в ресторан
Москва → Другое
Собираемся компанией в заведении
Москва → Другое
Посидеть вместе дома.
Москва → Другое
В Крылатском
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