Чтож, может я и не сладенький пирожочек, но умею в здравый смысл. Нравится старая музыка, история, алкоголь, кино/сериалы, аниме и то чем можно наслаждаться не выходя из дома. Но выбираюсь в поисках мест где можно попробовать интересную еду и напитки. Буду рад составить компанию или просто пообщаться. За простоту и честность✌

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 💨 Кальян

Москва → пообщаться Пообщаюсь на тему алкоголя: его истории, культуры, брендов и создания.

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.