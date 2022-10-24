Москва
Профиль пользователя Tony_J

фото пользователя Tony_J

О себе

Занимаюсь музыкой (когда-нибудь я стану богатовым и знаменитовым), работаю работу, хожу на разные тусовки. Не женат, детей нет.
В поисках интересного провождения времени (Походы на концерты, гулянки, посиделки, постоялки). Можем собраться поиграть метальчик и рокешник. А если времени не много, то можем просто попить пива на скамейке и поделиться проблемами насущными)) В общем хватит сидеть дома, пошли веселиться:)

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → собрать компанию

Ну и ладно.

Москва → собрать компанию

Что-то пошло не так

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Найти новых друзей

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Москва → Другое

Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

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Москва → Другое

Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

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Москва → Другое

Сходить на standup

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Москва → Другое

Собираю компанию на рок-концерт

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